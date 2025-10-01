Amazon Luna si aggiorna e verrà incluso nell’abbonamento Prime ecco le novità
Amazon ha annunciato un’importante rivoluzione per Luna, il suo servizio di cloud gaming lanciato nel 2022: entro la fine dell’anno sarà gratis per tutti i membri Prime, senza costi extra. L’obiettivo è chiaro: trasformare Luna da semplice piattaforma di gioco in streaming a uno spazio sociale e accessibile, che avvicini milioni di persone al gaming sul grande schermo, senza la necessità di console o PC da gaming. La novità più evidente è l’introduzione di GameNight, una nuova sezione dedicata ai party game pensata per le serate in famiglia o tra amici. Non servono console né controller tradizionali: basta lo smartphone, che diventa controller in pochi secondi inquadrando un codice QR. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Kevin Costner e Jake Gyllenhaal in 'luna di miele' in un nuovo film Amazon
