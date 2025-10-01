Amazon lancia la sfida a Temu e Shein | nuovo store con prezzi da urlo

Siamo in un periodo dell’anno in cui ci si avvicina a grandi falcate al Natale, ed ora Amazon è pronto per lanciare tanti prodotti a prezzi contenuti, così da sfidare colossi come Temu e Shein. Siamo entrati ufficialmente nel mese di ottobre, ed anche se mancano circa 80 giorni, il Natale inizia ad avvicinarsi, e qualcuno potrebbe presto iniziare ai regali da dover fare ad amici e parenti. Ebbene, Amazon ha appena lanciato una grande novità che fare fatta ad hoc per sfidare Shein e Temu, che arriverà appunto in Italia. Nel mese di novembre dello scorso anno, era stato annunciato il lancio del nuovo brand di e-commerce del colosso di Jeff Bezos, che ora diventerà finalmente realtà. 🔗 Leggi su Game-experience.it

