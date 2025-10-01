Amazon lancia Haul in Italia | sapete perché tutti i prodotti costano meno di 20 euro?

Da oggi gli utenti italiani possono accedere a una nuova sezione all’interno dell’app di Amazon: si chiama Haul e rappresenta la risposta del colosso di Seattle al dominio crescente di Temu e Shein nel segmento dell’e-commerce ultra-economico. Dopo il lancio negli Stati Uniti, Regno Unito e Germania, questa piattaforma dedicata ai prodotti low cost sbarca finalmente anche nel nostro paese, portando con sé migliaia di articoli con un denominatore comune: nessuno supera i 20 euro di prezzo. Amazon Haul non è semplicemente una nuova categoria merceologica, ma un vero e proprio negozio nel negozio. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Amazon lancia Haul in Italia: sapete perché tutti i prodotti costano meno di 20 euro?

In questa notizia si parla di: amazon - lancia

Amazon lancia Kindle Colorsoft da 16GB e il primo Kindle a colori per bambini

Amazon MGM Studios lancia The Devil’s Mouth: thriller survival con la star di L'estate nei tuoi occhi

Amazon lancia Lens Live per rendere più piacevole lo shopping

Amazon lancia Kindle Scribe 3 e Scribe Colorsoft a colori https://ceotech.it/amazon-lancia-kindle-scribe-3-e-scribe-colorsoft-a-colori/… - X Vai su X

Amazon lancia un nuovo reality show: The Social Hero. Cast, montepremi e cachet dei concorrenti - facebook.com Vai su Facebook

Amazon Haul ufficiale in Italia: la sfida a Temu, AliExpress e Shein è iniziata! - Amazon Haul debutta in Italia in versione Beta e c'è già una promozione: quali sono i vantaggi e i prodotti disponibili? Scrive gizchina.it

Amazon sfida Temu e Shein anche in Italia portando Haul, lo store coi prezzi da urlo - cost Amazon Haul, pensato per sfidare ad armi pari Temu e Shein. Riporta tuttoandroid.net