Amazon lancia Haul in Italia | sapete perché tutti i prodotti costano meno di 20 euro?

Cultweb.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi gli utenti italiani possono accedere a una nuova sezione all’interno dell’app di Amazon: si chiama Haul e rappresenta la risposta del colosso di Seattle al dominio crescente di Temu e Shein nel segmento dell’e-commerce ultra-economico. Dopo il lancio negli Stati Uniti, Regno Unito e Germania, questa piattaforma dedicata ai prodotti low cost sbarca finalmente anche nel nostro paese, portando con sé migliaia di articoli con un denominatore comune: nessuno supera i 20 euro di prezzo. Amazon Haul non è semplicemente una nuova categoria merceologica, ma un vero e proprio negozio nel negozio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

