Amazon lancia Haul | il nuovo store dove tutto costa meno di 20€
Amazon decide di buttarsi anche sul low cost, e lo fa lanciando una nuova piattaforma di e-shop: Haul. Il nuovo sito di e-commerce, che ha già debuttato negli Usa, nel Regno Unito e in Germania, è oggi disponibile anche in Italia. Vi si può accedere sia tramite l'applicazione di Amazon che mediante computer. Con questa novità, il colosso di Jeff Bezos ha deciso di sfidare le giganti asiatiche Temu e Shein, che offrono prodotti a bassissimo costo. Haul promette abbigliamento, accessori per la casa e prodotti per il lifestyle a meno di 20 euro. Non solo. Le spese di spedizione sono gratuite per gli ordini che superano i 15 euro (per ordini inferiori, la spesa è di 3,5 euro). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
