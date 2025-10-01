amazon haul come funziona la piattaforma per acquistare a prezzi convenienti

Sbarca in Italia Amazon Haul, la piattaforma low cost del gigante americano dell’e-commerce. Arriva così anche nel nostro Paese un’alternativa a Shein e Temu, che mette a disposizione uno store ricco di prodotti a prezzi molto convenienti. Già disponibile da tempo sia negli Usa sia nel Regno Unito, si presenta con un’interfaccia grafica praticamente identica al sito principale nell’aspetto, nella ricerca e nella meccanica di acquisto. Tante le categorie, dalla moda femminile e maschile all’elettronica, passando per il lifestyle, la cura della casa e la bellezza. Ecco come funziona e cosa serve per poter approfittare dei costi bassi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

