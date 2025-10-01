Amarezza 5 Stelle | Nelle Marche colpa del Pd Ci voleva Todde Con un nostro candidato avremmo vinto

Ilfoglio.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se il Pd cerca il Papa straniero, nel Movimento il Papa è piuttosto sardo. “Ci voleva Alessandra Todde”, scrivono i Cinque stelle nelle loro chat all’indomani del fiasco marchigiano. “Ce la siamo giocata male”, ripetono. E poi chiosano: “La colpa però non è nostra”. Il deputato e coordinatore marchigiano del M5s Giorgio Fede dice: “Ci fosse stata una Todde, o magari  un Fico, o volendo anche un Tridico, l’avremmo messo in campo e avremmo vinto. Se hai Maradona o Pelé, i Mondiali li vinci.”. E le regionali? “Il punto è che la Todde non c’era, ad  Ancona. E allora uno fa il pane col grano che ha”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

amarezza 5 stelle nelle marche colpa del pd ci voleva todde con un nostro candidato avremmo vinto

© Ilfoglio.it - Amarezza 5 Stelle: "Nelle Marche colpa del Pd. Ci voleva Todde. Con un nostro candidato avremmo vinto"

In questa notizia si parla di: amarezza - stelle

amarezza 5 stelle marcheAmarezza 5 Stelle: "Nelle Marche colpa del Pd. Ci voleva Todde. Con un nostro candidato avremmo vinto" - Matteo Ricci perde le elezioni ma per il partito di Conte la colpa è del Pd. Lo riporta ilfoglio.it

amarezza 5 stelle marcheMastrovincenzo 'amarezza per sconfitta, ottimo risultato lista' - Un "risultato straordinario" quello della Civica Ricci presidente, risultata con il 7,34% dei consensi la seconda lista più votata della coalizione di centrosinistra, superando partiti strutturati com ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Amarezza 5 Stelle Marche