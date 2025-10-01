Amalia dei Paesi Bassi ha iniziato la formazione militare | sarà una studentessa lavoratrice

Vanityfair.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'erede al trono è diventata una riservista delle Forze Armate e allo stesso tempo studia all'Università. È la prima principessa d'Orange a scegliere un percorso di questo tipo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

amalia dei paesi bassi ha iniziato la formazione militare sar224 una studentessa lavoratrice

© Vanityfair.it - Amalia dei Paesi Bassi ha iniziato la formazione militare: sarà una studentessa lavoratrice

In questa notizia si parla di: amalia - paesi

Amalia d'Olanda dà al color burro il sigillo reale (e tutti i look delle reali dei Paesi Bassi per l'apertura del Parlamento)

amalia paesi bassi haAmalia d'Olanda dà al color burro il sigillo reale (e tutti i look delle reali dei Paesi Bassi per l'apertura del Parlamento) - Il Prinsjesdag per la famiglia reale olandese è uno degli appuntamenti più eleganti della loro agenda. Si legge su vanityfair.it

amalia paesi bassi haAriane dei Paesi Bassi è la nuova principessa icona di bellezza? - Ariane dei Paesi Bassi, 18 anni, conferma di essere la nuova principessa beauty icon ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Amalia Paesi Bassi Ha