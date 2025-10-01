Amal Clooney conquista il red carpet newyorkese della première di Jay Kelly con un minidress in velluto decorato con fiori tridimensionali
A mal Clooney è sbocciata durante un’autunnale notte newyorkese. Dopo il tubino giallo burro e il maxi dress magenta che ha sfoggiato al Lido di Venezia, Amal ha puntato sui fiori “tridimensionali”. La giurista ha accompagnato il marito George Clooney alla première di Jay Kelly per la 63esima edizione del New York Film Festival. Amal ha calcato il red carpet con un minidress color cremisi firmato Oscar de la Renta: un mix di petali e corolle su un velluto scintillante. Accanto a lei, George Clooney ha scelto un’eleganza più sobria: completo blu notte, camicia bianca con il colletto aperto e scarpe nere classiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it
