Alto Calore Rauseo | Il nuovo amministratore unico mette in imbarazzo i sindaci irpini
«Il nuovo Amministratore Unico di Alto Calore Servizi, Alfonsina De Felice, vanta certamente un curriculum ricco di esperienze, ma la vera domanda è un’altra: avrà il tempo e la determinazione per dedicarsi anima e corpo a questo incarico? Sarà disposta a trasferirsi da Napoli e a vivere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Trentacinque sindaci si sono riuniti presso la sede della Fondazione Pascucci di Pietradefusi per discutere della crisi che da tempo investe la gestione idrica affidata ad Alto Calore Servizi.
Alto Calore, via libera a De Felice: tecnico indicato dalla Regione - Il nome è stato proposto nell'assemblea dei sindaci soci di oggi da Beniamino Palmieri
Alto Calore, il presidente Buonopane: "Bene la designazione di De Felice. Si riparte dal nostro documento con lo stop all'aumento delle tariffe" - "La quasi totalità dei voti dei soci presenti in assemblea per la designazione del nuovo amministratore di Alto Calore Servizi rappresenta un segnale importante di compattezza delle comunità