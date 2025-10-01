Alto Calore Rauseo | Il nuovo amministratore unico mette in imbarazzo i sindaci irpini

Avellinotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Il nuovo Amministratore Unico di Alto Calore Servizi, Alfonsina De Felice, vanta certamente un curriculum ricco di esperienze, ma la vera domanda è un’altra: avrà il tempo e la determinazione per dedicarsi anima e corpo a questo incarico? Sarà disposta a trasferirsi da Napoli e a vivere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alto - calore

Ondate di calore: ordinanza regionale per limitare lavoro dei rider con livello di rischio "Alto"

Emergenza idrica a Ceppaloni, il sindaco Cataudo: “Ho chiesto e ottenuto garanzie da Alto Calore per oggi”

Alto Calore, multa da 2 milioni per la qualità del servizio

alto calore rauseo nuovoAlto Calore, via libera a De Felice: tecnico indicato dalla Regione - Il nome è stato proposto nell’assemblea dei sindaci soci di oggi da Beniamino Palmieri, ... Si legge su corriereirpinia.it

Alto Calore, il presidente Buonopane: “Bene la designazione di De Felice. Si riparte dal nostro documento con lo stop all’aumento delle tariffe” - “La quasi totalità dei voti dei soci presenti in assemblea per la designazione del nuovo amministratore di Alto Calore Servizi rappresenta un segnale importante di compattezza delle comunità ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Alto Calore Rauseo Nuovo