Alto Calore parla Nino Musto | Ringrazio chi ha fatto il mio nome come guida della società nessuna rincorsa alla poltrona
“Queste poche righe mi occorrono per ringraziare i sindaci-amici che hanno voluto spendere il mio nome per dare una guida politica dell’Alto Calore Servizi, li citerò tutti alla fine di questo comunicato.Mi sono sentito onorato e ho accettato la designazione perché la mia libertà da certi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: alto - calore
Ondate di calore: ordinanza regionale per limitare lavoro dei rider con livello di rischio "Alto"
Emergenza idrica a Ceppaloni, il sindaco Cataudo: “Ho chiesto e ottenuto garanzie da Alto Calore per oggi”
Alto Calore, multa da 2 milioni per la qualità del servizio
Alfonsina De Felice è la nuova amministratrice unica di Alto Calore Servizi. Già assessora regionale nel 2008, Ordinaria di Diritto del Lavoro alla Federico II, fino ad oggi commissaria della Camera di Commercio di Napoli, la De Felice è il nome su cui Palazz - facebook.com Vai su Facebook
Futuro Alto calore, presidenti della Provincia di Avellino e Benevento a confronto - Analisi sul futuro prossimo di "Alto Calare Servizi" al centro del confronto svoltosi ieri tra il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, e il presidente della Provincia di Benevent ... ilsannioquotidiano.it scrive
Avellino, Alto Calore. Asse Buonopane-Lombardi: «Necessario un tecnico» - «Il nuovo amministratore unico dell'Alto Calore dovrà essere una figura tecnica condivisa dai sindaci e lontano da espressioni e ingerenze partitiche». Come scrive ilmattino.it