Alto Calore parla Nino Musto | Ringrazio chi ha fatto il mio nome come guida della società nessuna rincorsa alla poltrona

Avellinotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Queste poche righe mi occorrono per ringraziare i sindaci-amici che hanno voluto spendere il mio nome per dare una guida politica dell’Alto Calore Servizi, li citerò tutti alla fine di questo comunicato.Mi sono sentito onorato e ho accettato la designazione perché la mia libertà da certi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alto - calore

Ondate di calore: ordinanza regionale per limitare lavoro dei rider con livello di rischio "Alto"

Emergenza idrica a Ceppaloni, il sindaco Cataudo: “Ho chiesto e ottenuto garanzie da Alto Calore per oggi”

Alto Calore, multa da 2 milioni per la qualità del servizio

alto calore parla ninoFuturo Alto calore, presidenti della Provincia di Avellino e Benevento a confronto - Analisi sul futuro prossimo di "Alto Calare Servizi" al centro del confronto svoltosi ieri tra il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, e il presidente della Provincia di Benevent ... ilsannioquotidiano.it scrive

Avellino, Alto Calore. Asse Buonopane-Lombardi: «Necessario un tecnico» - «Il nuovo amministratore unico dell'Alto Calore dovrà essere una figura tecnica condivisa dai sindaci e lontano da espressioni e ingerenze partitiche». Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Alto Calore Parla Nino