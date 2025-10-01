Alto Calore Musto | Non mi interessano le poltrone
Tempo di lettura: 4 minuti “Queste poche righe mi occorrono per ringraziare i sindaci-amici che hanno voluto spendere il mio nome per dare una guida politica dell’Alto Calore Servizi, li citerò tutti alla fine di questo comunicato. Mi sono sentito onorato e ho accettato la designazione perché la mia libertà da certi meccanismi è nota a tutti. Nessuna rincorsa alla poltrona, non è nel mio stile e la mia storia lo testimonia”. Così in una nota il sindaco di Pietradefusi, Nino Musto. “Ieri sono accadute cose importanti, anche più importanti dell’elezione del nuovo AU. Queste cose qualcuno ha voluto intestarsele, forzando i fatti, ma va bene così. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: alto - calore
Ondate di calore: ordinanza regionale per limitare lavoro dei rider con livello di rischio "Alto"
Emergenza idrica a Ceppaloni, il sindaco Cataudo: “Ho chiesto e ottenuto garanzie da Alto Calore per oggi”
Alto Calore, multa da 2 milioni per la qualità del servizio
Irpinianews.it. . In diretta la votazione sul nuovo amministratore unico di Alto Calore Servizi - facebook.com Vai su Facebook
Alto Calore, De Felice e Musto i candidati alla presidenza/LA DIRETTA - Torno nel mondo della legge, della cultura e della libertà, che mi appartiene. Da orticalab.it
Alto Calore, caccia ai fondi per riparare reti e condotte vertice: con il sottosegretario - L'Alto Calore si gioca la carte dei fondi Cipess per cercare di trovare soluzioni strutturali alla crisi idrica che attanaglia l'Irpinia e parte del Sannio. ilmattino.it scrive