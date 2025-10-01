Almeno 34 palestinesi uccisi dall’alba nella Striscia Tel Aviv chiude la strada verso Gaza city Bbc | Hamas rifiuterà il piano di pace di Trump

Mentre il mondo tiene il fiato sospeso, osservando l’avvicinamento della Flotilla alle coste di Gaza e aspettando la risposta di Hamas al piano di pace di Donald Trump, nella Striscia la popolazione palestinese continua a essere massacrata. Come riportato da al Jazeera, sono almeno 34 le persone uccise dalle prime ore di oggi. L’esercito israeliano (Idf) ha avvisato la popolazione che la strada costiera Rashid sarà chiusa in direzione nord verso la città a partire da mezzogiorno (le 11 ore italiane), in vista dell’ intensificarsi dei combattimenti a Gaza city. Gli spostamenti verso sud, al contrario, saranno consentiti e continueranno senza l’ispezione dell’esercito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

