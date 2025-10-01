Almeno 34 palestinesi uccisi dall’alba nella Striscia Tel Aviv chiude la strada verso Gaza city Bbc | Hamas rifiuterà il piano di pace di Trump
Mentre il mondo tiene il fiato sospeso, osservando l’avvicinamento della Flotilla alle coste di Gaza e aspettando la risposta di Hamas al piano di pace di Donald Trump, nella Striscia la popolazione palestinese continua a essere massacrata. Come riportato da al Jazeera, sono almeno 34 le persone uccise dalle prime ore di oggi. L’esercito israeliano (Idf) ha avvisato la popolazione che la strada costiera Rashid sarà chiusa in direzione nord verso la città a partire da mezzogiorno (le 11 ore italiane), in vista dell’ intensificarsi dei combattimenti a Gaza city. Gli spostamenti verso sud, al contrario, saranno consentiti e continueranno senza l’ispezione dell’esercito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: almeno - palestinesi
Almeno 798 palestinesi sono stati uccisi mentre ricevevano aiuti umanitari a Gaza: lo conferma l’ONU
Gaza, l’Idf spara sulla folla in attesa di aiuti umanitari: almeno 27 palestinesi uccisi
Almeno 94 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore
Nelle ultime 24 ore almeno 83 palestinesi sono stati uccisi in raid israeliani che hanno colpito aree vicine a ospedali ancora operativi, tra cui Al-Shifa e Al-Ahli. In una sola giornata le aree sanitarie si sono trasformate in zone di morte, con parti effettuati per stra - facebook.com Vai su Facebook
Nelle ultime 24 ore almeno 83 palestinesi sono stati uccisi in raid israeliani che hanno colpito aree vicine a ospedali ancora operativi, tra cui Al-Shifa e Al-Ahli. In una sola giornata le aree sanitarie si sono trasformate in zone di morte, con parti effettuati per stra - X Vai su X
Al Jazeera, 33 palestinesi uccisi a Gaza dall'alba - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it scrive
Media, almeno 59 palestinesi uccisi a Gaza oggi - Almeno 59 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani oggi in tutta Gaza, 20 di loro erano in cerca di aiuti nelle zone meridionali e centrali dell'enclave assediata. Da msn.com