Almanacco | Giovedì 2 Ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Giovedì 2 Ottobre è il 276° giorno del calendario gregoriano, mancano 89 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Santi Angeli CustodiProverbio di OttobreOttobre piovoso, campo prosperosoAccadde Oggi1836 – Charles Darwin fa ritorno a Falmouth, Inghilterra, a bordo della HMS Beagle dopo un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: almanacco - gioved

