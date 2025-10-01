almanacco del 01 10 2025

almanacco del giorno mercoledì primo ottobre Buona giornata a tutti voi da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Teresa di Gesù bambino come Teresa di Lisieux vergine e dottore della Chiesa patrona delle missioni la sua spiritualità è nota come la piccola via della Santità basata sulla fiducia e abbandono all'amore di Dio sono nati oggi Jim Icardi julienne di Daniele Bossari Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nominativi oggi E allora tantissimi auguri ad Alessandro Nicolò Roberta Antonella Gaia sarà Buona giornata a tutti voi salutiamo anche Cristina Domenico e Alessandra il nostro viaggio nel tempo che ci porta pensate nel 331 avanti Cristo quando Alessandro Magno sconfisse Dario III di Persia nella decisiva battaglia di gaugamela 1869 viene messo in Austria prima cartolina postale del mondo nel 1890 il congresso degli Stati Uniti si pulisce l'aglio smile National Park in California nel 1891 viene inaugurata l'università di Stanford in California nel 1906 nasce la cute in generale del lavoro un po' una sorta di antenata dell'attuale CGIL nel 1949 ancora Mao zedong proclama la nascita della Repubblica Popolare Cinese nel 1971 apre i battenti Walt Disney World Resort Orlando in Florida infine nel 1982 viene la Giappone udite-udite il compact disc il primo sistema digitale di registrazione per il mercato amatoriale Avete presente i CD questi sconosciuti è vero Chissà se si ricorda il primo ottobre anche la giornata internazionale delle persone anziane promossa dalle Nazioni Unite è la giornata mondiale della musica in molti paesi ci salutiamo con il primo ottobre Il vino è nelle Dog e buona giornata a tutti voi almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

