Alluvione rimborsi più semplici con il ' super-Cis' L' annuncio di Curcio | Sarà meno complicato accedere alle risorse
Su 70mila famiglie e imprese che hanno subito danni dall'alluvione poco più di 5mila hanno completato la domanda. Di fronte a questi numeri, ieri pomeriggio nell'incontro che si è tenuto nella sede di Confartigianato a Ravenna, il commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: alluvione - rimborsi
Alluvione del 2024, arrivano 6milioni di euro di rimborsi per famiglie e attività. Acquaroli: «Tempi rispettati»
Fondi post-alluvione . Si riaccende la polemica sui rimborsi AgriCat
Alluvione e danni agricoli, la testimonianza: "Rimborsi drammaticamente inadeguati"
Alluvione, novità sui rimborsi: incontro pubblico a con Regione e Commissario alla ricostruzione - X Vai su X
Sabrina Santelli. . Tre anni dopo l’alluvione, Pergola è ancora il simbolo dell’inefficienza della Regione Acquaroli. Vittime, danni, rimborsi parziali, Comuni lasciati soli. Mentre la Regione ha voltato le spalle alle comunità, Pergola ha dovuto sostituirsi e div - facebook.com Vai su Facebook