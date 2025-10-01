Alluvione rimborsi più semplici con il ' super-Cis' L' annuncio di Curcio | Sarà meno complicato accedere alle risorse

Ravennatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su 70mila famiglie e imprese che hanno subito danni dall'alluvione poco più di 5mila hanno completato la domanda. Di fronte a questi numeri, ieri pomeriggio nell'incontro che si è tenuto nella sede di Confartigianato a Ravenna, il commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alluvione - rimborsi

Alluvione del 2024, arrivano 6milioni di euro di rimborsi per famiglie e attività. Acquaroli: «Tempi rispettati»

Fondi post-alluvione . Si riaccende la polemica sui rimborsi AgriCat

Alluvione e danni agricoli, la testimonianza: "Rimborsi drammaticamente inadeguati"

Cerca Video su questo argomento: Alluvione Rimborsi Pi249 Semplici