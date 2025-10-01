alluvione ad agrigento dispersa una donna

A Favara (Agrigento), una donna di 30 anni risulta dispersa dopo il nubifragio: strade trasformate in fiumi, ricerche in corso Un violento nubifragio ha colpito ieri sera Favara, in provincia di Agrigento, trasformando le strade in veri e propri torrenti e causando gravissimi disagi. Una donna di 30 anni risulta dispersa: secondo le prime ricostruzioni, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

