All’Università di Pavia è iniziata l' era di Alessandro Reali | presentata la squadra

Pavia, 1 ottobre 2025 – Una struttura chiara e ben definita nelle priorità, che guarda alle nuove sfide di un Ateneo sempre più in crescita. È stata presentata questa mattina nella storica aula Volta, la nuova squadra del rettore dell’Università di Pavia Alessandro Reali. Oltre che dal rettore, la squadra è composta da 10 prorettori (età media: 54 anni), che saranno affiancati da 26 delegati, ed è caratterizzata da un’ampia rappresentanza dei 18 dipartimenti. Tra i membri della squadra (formata da 18 donne e 18 uomini) spiccano alcune conferme della passata governance e molte novità, nei nomi e nei contenuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

