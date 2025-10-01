All' università Cinquant’anni di ricordi buoni Mulino Bianco si racconta agli studenti

n occasione del cinquantennale del Mulino Bianco, iconico brand del Gruppo Barilla che ha rivoluzionato il modo di far colazione in Italia, il 3 ottobre nel Plesso di via Kennedy dell’Università di Parma si terrà un workshop, indirizzato a studentesse e studenti di Scienze Economiche e Aziendali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

