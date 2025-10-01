Alloggi Ater al personale della prefettura firmato l' accordo

La prefettura di Venezia continua a lavorare per risolvere, almeno in parte, l'annoso problema della carenza di affitti a prezzi sostenibili per i dipendenti pubblici nel centro di Venezia. Questa mattina, il Prefetto Darco Pellos e il.

Pnrr, Ater riqualifica 152 alloggi. Businaro: «Diamo risposte alle famiglie»

Presentato il progetto di riqualificazione dell'Ater degli alloggi popolari in via Osento

Ater, disponibili otto alloggi in tre comuni per chi vuole acquistare la prima casa

La donna, residente in uno degli alloggi Ater di San Quirino, si trovava fuori città, irreperibile telefonicamente. Un chiaro segnale che ha reso necessario ai soccorritori intervenuti procedere per altre vie per salvare il cane dalla solitudine di quelle sbarre e dall

Alloggi Ater occupati abusivamente, sgombero al Casermone - Dall'alba di questa mattina sono in corso le operazioni di sgombero degli alloggi occupati di residenza pubblica del cosiddetto Casermone di Frosinone.

Alloggi popolari e occupazioni abusive, task force in Prefettura. E per gli alloggi dei militari via al riscatto - Abitazioni destinate alle famiglie assegnatarie ma "ostaggio" degli abusivi: a Lecce e nel Salento a fronte dei circa 10mila alloggi di edilizia popolare, a oggi 366 risultano occupati abusivamente.