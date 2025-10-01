Allo Zoosafari ingresso gratuito per gli studenti | Sensibilizzare sulla tutela ambientale
FASANO - Lo Zoosafari annuncia l'ingresso gratuito per tutti gli studenti delle scuole primarie (fino alle classi quinte) e dell'infanzia del Comune di Fasano, durante tutto l'anno scolastico 202526. L'iniziativa, promossa dalla società Leo3000, mira a sensibilizzare le giovani generazioni sui. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
