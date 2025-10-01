All' interno della tracolla cocaina marijuana e crack | arrestato pusher di 27 anni
I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un 27enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.L’operazione è avvenuta nel pomeriggio nel quartiere Trappeto, durante un’attività di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: interno - tracolla
FOCUS K080 Scopriamo com’è l’interno di una K080, super capiente, adatta ad ogni occasione, con tracolla in dotazione rimovibile - facebook.com Vai su Facebook
Catania, lo spaccio e l’arresto: “Era per uso personale” - CATANIA – In arresto un 47enne della provincia di Enna, nell’ambito di un controllo dei carabinieri in via Ustica. Come scrive livesicilia.it
Eroina, cocaina, crack e hashish occultati in un tubetto di concentrato di pomodoro: il sequestro a un detenuto in carcere a Cuneo - Nel pomeriggio di sabato 27 settembre, presso la Casa Circondariale di Cuneo, la Polizia Penitenziaria ha messo a segno un’importante operazione di servizio, rinvenendo un consistente quantitativo di ... Segnala targatocn.it