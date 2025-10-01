Allineamenti statistiche e anteprima della Europa League

2025-10-01 14:34:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Celtic v Braga Match Anteprima. Il manager del Celtic Brendan Rodgers ha invitato la sua squadra a mostrare “Real Speed??and Tempo” quando ospitano Braga nella partita 2 della Europa League nel primo incontro del club con una squadra portoghese nella competizione dal 2003, quando era conosciuta come la Coppa UEFA. Porto ha battuto i cerchi 3-2 dopo il tempo extra in finale in quell’occasione, ma la corsa di Braga di due punti dalle ultime quattro partite di campionato non suggerisce che porteranno una sfida, sebbene la squadra di Carlos Vicens abbia aperto la loro campagna europea con un risultato impressionante battendo Feyenoord 1-0 a casa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

