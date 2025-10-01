Allerta vento nel Sannio l’avviso della Protezione Civile

Fremondoweb.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da stasera alle 20 La Protezione Civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido sull’intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste. Dalle 20 di oggi, mercoledì 1° ottobre, alle 20 di venerdì . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

