Allerta meteo Italia giovedì 2 ottobre allarme in sei regioni

La lunga coda di maltempo che sta investendo l’Italia non sembra intenzionata a concedere tregua. Dopo le piogge torrenziali e i nubifragi che hanno già messo a dura prova diverse aree del Paese, anche la giornata di giovedì 2 ottobre sarà segnata da una nuova ondata di instabilità. La Protezione civile ha infatti confermato l’allerta gialla per temporali in ben sei regioni del Centro-Sud, mentre i modelli meteo evidenziano la persistenza di un’area di bassa pressione che continua a stazionare sul Mediterraneo centrale. >> Bomba d’acqua, strade come fiumi e fango: donna travolta dalla furia del maltempo, è choc La perturbazione, originatasi sull’Europa orientale, ha determinato un repentino peggioramento delle condizioni meteo nelle ultime ore, soprattutto sui settori adriatici e sulla Sicilia, e nelle prossime ore il quadro non cambierà: i meteorologi prevedono infatti un movimento ciclonico sul Mar Ionio capace di alimentare ancora temporali diffusi e violenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

