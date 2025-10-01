L’ondata di maltempo che da giorni sta flagellando l’Italia non accenna a placarsi. Dopo nubifragi, piogge torrenziali e allagamenti che hanno già messo in ginocchio diverse aree del Paese, anche giovedì 2 ottobre sarà una giornata segnata dall’instabilità. La Protezione civile ha confermato l’allerta gialla per temporali in sei regioni del Centro-Sud, mentre le previsioni meteo indicano la presenza persistente di un’area di bassa pressione sul Mediterraneo centrale. Perturbazione in arrivo dal Mar Ionio. La perturbazione, formatasi sull’Europa orientale, ha provocato un brusco peggioramento delle condizioni meteo nelle ultime ore, in particolare lungo le coste adriatiche e in Sicilia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allerta meteo in Italia, giovedì 2 ottobre temporali in sei regioni