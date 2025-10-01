Alla luce dell’ allerta meteo diramata per oggi dalla protezione civile regionale, il Comune di San Benedetto sceglie la massima cautela e ricorda le buone pratiche da osservare durante gli eventi temporaleschi. Del resto a causa della crisi climatica in atto gli eventi atmosferici sono sempre più violenti, e le precipitazioni capaci di fare danni – se non peggio – sono sempre più frequenti. Questo è dovuto in particolare alle masse di aria fredda che arrivando dal nord si scontrano con il calore eccessivo dei mari, in particolare di quello Adriatico, che anche quest’estate ha superato la sua temperatura media per diversi giorni a causa del riscaldamento globale provocato dall’attività dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allerta meteo e decalogo. Niente auto e seminterrati. Attenzione ai quadri elettrici