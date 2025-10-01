Allerta meteo a Napoli e in Campania vento forte e mare agitato da questa sera per 24 ore

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo per vento forte e mare agitato lungo le coste a partire dalle ore 20 di oggi e per le successive 24 ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

