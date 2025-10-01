Capacità operativa e unità politica sono le risposte da dare alla Russia di fronte all’ondata di attacchi ibridi che Mosca ha lanciato contro l’Occidente. Perché tra gli scenari peggiori che la Francia ha elaborato, vi è anche un possibile attacco di Mosca tra pochi anni a un altro Paese del Vecchio continente. Ne abbiamo parlato con l’ambasciatore francese in Italia, Martin Briens, mentre i leader europei discutevano di Ucraina e difesa dalla Russia a Copenhagen. La migliore risposta dell’Europa alle provocazioni subite deve essere investendo in Difesa e nella Nato. Consapevoli che la presenza americana in Europa sarà sempre meno incisiva, lasciando i Paesi membri padroni del loro destino. 🔗 Leggi su Formiche.net

Alleanze spaziali, Ucraina e Trump. Il futuro dell'Europa visto da Martin Briens