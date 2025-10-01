Allattamento materno | incontri con mamme e partorienti nei consultori familiari
In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno, i Consultori Familiari di Asl Foggia, da oggi 1° ottobre e fino al 7 ottobre 2025, aprono le porte a mamme, future mamme e famiglie, offrendo un calendario di attività dedicate all’accoglienza, all’ascolto, alla cura e al sostegno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: allattamento - materno
