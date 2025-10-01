All' asta una Quasar del 1980 la moto con il tetto che sfidò le convenzioni
Accolta con entusiasmo in Gran Bretagna a metà anni 70, non riuscì mai a lasciare un segno sul mercato. Oggi è un oggetto di culto, specialmente in patria, dove un raro esemplare finirà nelle mani del miglior offerente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
