Allarme Tudor la sua Juventus è ammalata di pareggite
La Juventus si è ammalata di pareggiate, un sintomo pericoloso all’inizio di una stagione che i bianconeri hanno l’obbligo di far correre su binari diversi rispetto a quella scorsa. Nulla di irrimediabile, ma il pari che il Villarreal ha strappato in extremis con la zuccata di Veiga (ex scaricato in estate) fa male alla classifica e al morale. E non consente a Tudor di coprire con un’ottima mezz’ora scelte discutibili e probabilmente sbagliate. Quello che resta della notte europea in terra spagnola è una sensazione di incompiuta e anche un preoccupante déjà-vu. La Juventus continua a fare gli stessi errori, gioca tante partite dentro la stessa partita e non tutti in controllo. 🔗 Leggi su Panorama.it
