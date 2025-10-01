Allarme rosso in Italia | cosa può accadere sabato

Tvzap.it | 1 ott 2025

Sabato 30 settembre potrebbe scoppiare il finimondo. Il timore è che la manifestazione prevista possa degenerare, con episodi di violenza simili a quelli registrati a Milano. La città vive ore di attesa e di apprensione: tra occupazioni studentesche, presidi e cortei, c’è il rischio concreto che il fine settimana diventi teatro di scontri e disordini. Leggi anche: Allarme bomba, la polizia chiude l’evento più importante: spari ed esplosioni Attesa per il corteo di sabato: Roma teme disordini. La questione palestinese accende Roma e si intreccia con la navigazione della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

