AGI - "Contrariamente alle previsioni, ieri si sono presentati solo 306 colleghi al concorso per l'accesso al corso regionale di formazione in medicina generale, su oltre 600 che si erano iscritti. I posti disponibili in Regione Lombardia quest'anno sono 390, purtroppo non verranno coperti tutti. Temiamo, inoltre che dei 306 che hanno partecipato al concorso qualche decina di loro, al momento della scelta definitiva, opterà per altre strade: stimiamo che alla fine saranno poco più di 250 i medici che intraprenderanno realmente questo percorso, circa 140 in meno rispetto al fabbisogno regionale per i prossimi tre anni". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Allarme medici di base in Lombardia, -140 nei prossimi tre anni

