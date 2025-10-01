Le forze dell’ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica delle esplosioni e degli spari. Le autorità locali hanno disposto la chiusura dell’area interessata, che è stata sottoposta a verifiche approfondite e, nelle prossime ore, sono attesi ulteriori aggiornamenti ufficiali per valutare quando sarà possibile ripristinare l’accesso ad uno dei Festival più importanti d’Europa e consentire alla città di tornare alla normalità. Leggi anche: Uccide moglie e figlio, la figlia é gravissima: la terribile ipotesi Allarme bomba a Monaco: chiuso l’Oktoberfest per motivi di sicurezza. Mattinata di tensione a Monaco di Baviera, dove le autorità locali hanno disposto la chiusura dell’area dedicata all’ Oktoberfest in seguito a un allarme bomba. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Allarme bomba, la polizia chiude l’evento più importante: spari ed esplosioni