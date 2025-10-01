Alla Scuderia Pan la 14ª edizione del Trofeo del Saracino – Memorial Carlo Fardelli

Domenica 5 ottobre la Scuderia Pan di Mulinelli ospiterà la 14ª edizione del Trofeo del SaracinoMemorial Carlo Fardelli, una manifestazione che ogni anno coinvolge bambini e ragazzi, anche con disabilità, in una sfida ispirata alla Giostra di Piazza Grande. La giornata prenderà il via alle 10.30 con la tradizionale consegna dei foulard da parte dei Quartieri della Giostra del Saracino. A seguire, spazio alla gimkana, sempre legata ai colori dei Quartieri. Nel pomeriggio, alle 15.00, si svolgerà la Mini Giostra, con i giovani partecipanti divisi per “quartiere del cuore”: ciascuno proverà a colpire il Buratto con piccole lance. 🔗 Leggi su Lortica.it

