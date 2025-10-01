Alla Scuderia Pan la 14ª edizione del Trofeo del Saracino – Memorial Carlo Fardelli
Domenica 5 ottobre la Scuderia Pan di Mulinelli ospiterà la 14ª edizione del Trofeo del Saracino – Memorial Carlo Fardelli, una manifestazione che ogni anno coinvolge bambini e ragazzi, anche con disabilità, in una sfida ispirata alla Giostra di Piazza Grande. La giornata prenderà il via alle 10.30 con la tradizionale consegna dei foulard da parte dei Quartieri della Giostra del Saracino. A seguire, spazio alla gimkana, sempre legata ai colori dei Quartieri. Nel pomeriggio, alle 15.00, si svolgerà la Mini Giostra, con i giovani partecipanti divisi per “quartiere del cuore”: ciascuno proverà a colpire il Buratto con piccole lance. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: scuderia - edizione
CIVM: CASSIBBA PRONTO ALLA SFIDA DELLA CASTELLANA ORVIETO Per il pilota siciliano della Scuderia Ateneo, in programma la 52^ edizione della gara umbra, 14° round del CIVM Sud, appuntamento cruciale nella corsa al finale di stagione. Diretta str - facebook.com Vai su Facebook
La Scuderia Pan festeggia una medaglia di spessore nazionale con Riccardo Bonandini Caloni - Arezzo, 1 agosto 2025 – La Scuderia Pan festeggia una medaglia di spessore nazionale con Riccardo Bonandini Caloni. Scrive lanazione.it
Nuovi eventi alla Scuderia Pan a Mulinelli in questi ultimi giorni di aprile - Arezzo, 23 aprile 2025 – Nuovi eventi alla Scuderia Pan a Mulinelli in questi ultimi giorni di aprile. Riporta lanazione.it