Alla scoperta dell’Appia | archeologia borghi e tradizioni in un tour tra storia e bellezza

Un'intera giornata per scoprire gratuitamente il patrimonio archeologico, artistico e culturale dell’Irpinia, lungo l’antico tracciato dell’Appia. Sabato parte il tour “Archeologia, Musei e Paesi da Scoprire – Genti e Culture lungo l’Appia”, un’iniziativa patrocinata dal MIC - Soprintendenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Alla Cartiera Latina, ieri, la creatività ha preso forma tra parole e colori: un pomeriggio speciale che conferma la scrittura come gioco, scoperta ed espressione libera!

Borgo dei borghi 2025, alla scoperta dei 20 finalisti. Come e quando si vota - Venti località, una per regione, si contendono il titolo, mostrando il meglio del patrimonio storico, culturale e gastronomico del Paese. Scrive quotidiano.net