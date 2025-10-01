Alla riscossa Stefano Pivato presenta in biblioteca il suo nuovo libro con Gigi Riva

Riminitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì, 2 ottobre, sarà una serata speciale in biblioteca a Santarcangelo: dalle ore 21, infatti, la sala Baldini ospiterà la presentazione del volume “Alla riscossa! Emozioni e politica dell’età contemporanea”, il nuovo libro di Stefano Pivato – recentemente pubblicato dall’editore Il Mulino di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riscossa - stefano

'Alla riscossa'. Stefano Pivato presenta il libro alla Biblioteca Baldini - Giovedì alle 21 la sala Baldini della Biblioteca di Santarcangelo ospiterà la presentazione del volume “Alla riscossa! Lo riporta newsrimini.it

Politica ed emozioni: storia d’Italia. Tra riti, colori e memorie condivise. Pivato racconta la passione civile - C’è un’atmosfera da Amarcord nell’ultimo libro di Stefano Pivato, che, come Fellini, riesce a intrecciare memoria individuale e storia collettiva. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Riscossa Stefano Pivato Presenta