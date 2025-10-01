Alla riscossa Stefano Pivato presenta in biblioteca il suo nuovo libro con Gigi Riva
Giovedì, 2 ottobre, sarà una serata speciale in biblioteca a Santarcangelo: dalle ore 21, infatti, la sala Baldini ospiterà la presentazione del volume “Alla riscossa! Emozioni e politica dell’età contemporanea”, il nuovo libro di Stefano Pivato – recentemente pubblicato dall’editore Il Mulino di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: riscossa - stefano
Festa nazionale della Riscossa Popolare. . Stefano Antonelli - Coordinamento Nazionale No Nato La lotta contro la guerra è lotta contro la Nato - facebook.com Vai su Facebook
Alla riscossa! di Stefano Pivato: il 29 settembre la presentazione a Pesaro https://marchenews24.it/libro-stefano-pivato-29-settembre-presentazione-pesaro-128811.html?_unique_id=68d725ab7f64c… - X Vai su X
'Alla riscossa'. Stefano Pivato presenta il libro alla Biblioteca Baldini - Giovedì alle 21 la sala Baldini della Biblioteca di Santarcangelo ospiterà la presentazione del volume “Alla riscossa! Lo riporta newsrimini.it
Politica ed emozioni: storia d’Italia. Tra riti, colori e memorie condivise. Pivato racconta la passione civile - C’è un’atmosfera da Amarcord nell’ultimo libro di Stefano Pivato, che, come Fellini, riesce a intrecciare memoria individuale e storia collettiva. Da ilrestodelcarlino.it