Alla Mostra d’Oltremare la prima fiera italiana del padel e del fitness

“Padelness. La prima fiera italiana del padel e del fitness” torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli, da venerdi’ 21 a domenica 23 novembre, con una seconda edizione ampliata negli spazi e nei contenuti. Resta ferma la sua caratteristica di fiera “educativa” che promuove uno stile di vita sano tra benessere, sport e divertimento, attraverso l’informazione e la formazione, la sana competizione, l’inclusione, la sostenibilita’ e la prevenzione. Protagonisti di questa edizione saranno i ragazzi e le ragazze dei licei e le studentesse e gli studenti dell’universita’. Spazio anche alla terza eta’ per svelare la grande virtu’ dell’invecchiamento attivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it