Alla mostra di Salvador Dalì c’erano 21 opere false il blitz dei carabinieri a Parma

Sabato scorso l’inaugurazione, questa mattina il blitz. La mostraDalì: tra arte e mito” a Parma è stata chiusa dopo appena cinque giorni: i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma hanno infatti eseguito un sequestro di 21 opere attribuite a Salvador Dalì ma ritenute false. La mostra era stata presentata come un’esposizione di oltre 200 opere tra grafiche, ceramiche, arazzi e oggetti di design che rappresentavano la produzione artistica di Dalì dal 1960 al 1980. Il gip ha ora emesso il decreto di sequestro su richiesta del dipartimento Criminalità diffusa e grave, contestando l’esposizione e la circolazione di opere presumibilmente non autentiche. 🔗 Leggi su Open.online

