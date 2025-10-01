Alla Fiera del Tresto 250 bambini diventano piccoli contadini con Coldiretti
Un giorno da contadini, tra ortaggi, api e macchine agricole. È quanto hanno vissuto oggi oltre 250 bambini delle scuole primarie Giovanni Battista Ferrari di Ospedaletto Euganeo e un gruppo della primaria dell’Istituto Comprensivo Chinaglia di Montagnana, coinvolti alla Fiera del Tresto in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
