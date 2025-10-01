Alla Dalmine c’è l’anticipo del premio | valori compresi tra 1.861 e 2.717 euro

Ecodibergamo.it | 1 ott 2025

Il RICONOSCIMENTO. Il Pra è legato alla redditività. Importi in calo dopo i risultati record del 2023. Interessa gli oltre 2mila dipendenti degli stabilimenti italiani. In primavera il saldo complessivo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Alla Dalmine c'è l'anticipo del premio: valori compresi tra 1.861 e 2.717 euro

In questa notizia si parla di: dalmine - anticipo

Tenaris Dalmine distribuisce un super premio ai dipendenti che incassano fra 14 e 16mila euro a testa - Arcore, 24 giugno 2025 – Balzo in avanti del premio alla Tenaris Dalmine, fino al 12% in più in un anno. Segnala ilgiorno.it

