Alla Dalmine c’è l’anticipo del premio | valori compresi tra 1.861 e 2.717 euro
Il RICONOSCIMENTO. Il Pra è legato alla redditività. Importi in calo dopo i risultati record del 2023. Interessa gli oltre 2mila dipendenti degli stabilimenti italiani. In primavera il saldo complessivo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Tenaris Dalmine distribuisce un super premio ai dipendenti che incassano fra 14 e 16mila euro a testa - Arcore, 24 giugno 2025 – Balzo in avanti del premio alla Tenaris Dalmine, fino al 12% in più in un anno. Segnala ilgiorno.it