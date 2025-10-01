Alla biblioteca diocesana i romanzi di Alberto Sacchetti e Giammarco Puntelli

Dialoghi d’autore alla Biblioteca diocesana, in via dei Colli, dove venerdì alle 18 verranno presentati i libri ’Amarcord’ (Cn Edizioni), di Giammarco Puntelli e ’Chi ha ucciso Raffaello’ (Editore Industria&Letteratura) di Alberto Sacchetti. Sarà Silvana Cannoni a dialogare con i due autori. Brani dei due libri saranno letti da Alessandra Brenzini e Massimo Norti. L’evento è organizzato dall’associazione ’Dal libro alla solidarietà’ in collaborazione con Laav, Surus, Biblioteca Diocesana e Compagnia dei lettori apuani. Il filo rosso che unisce le due opere è l’amore. ’Amarcord’ è il romanzo d’esordio di Giammarco Puntelli, giornalista, critico d’arte e autore di saggistica d’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it