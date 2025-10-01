Alla biblioteca di Arezzo parte il corso gratuito GLOB DiMMi sui diari multimediali migranti
Venerdì 17 ottobre, dalle 15:30 alle 19:30, prenderà il via alla Biblioteca città di Arezzo il primo incontro del corso gratuito “Diari multimediali migranti. Gruppo di lettura e ascolto per la selezione delle testimonianze partecipanti al concorso DiMMi” (Diari Multimediali Migranti), organizzato in collaborazione con la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale. Il percorso, articolato in sei appuntamenti successivi, si concluderà il 6 novembre. Il corso offre ai partecipanti l’opportunità di approfondire la storia e il valore delle testimonianze raccolte dall’Archivio, sottolineando l’importanza della memoria individuale e collettiva e il ruolo delle storie di vita come strumenti di inclusione e dialogo interculturale. 🔗 Leggi su Lortica.it
