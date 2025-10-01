Alla All Star dell’AOU il successo del torneo benefico Un gol per Baggiovara
È stata la formazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ad aggiudicarsi il torneo di calcio a otto “Un gol per Baggiovara” che l’AOU ha organizzato lunedì 29 settembre, a Corlo di Formigine, nell’ambito delle celebrazioni dei venti anni dell’Ospedale Civile, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: star - successo
90 day fiancé: la star conquista un grande successo professionale negli Stati Uniti dopo molte delusioni
Uomini e Donne, Sabrina Zago star durante la pausa estiva: cosa è successo alla dama
Successo dell’ex star di grey’s anatomy dopo il trattamento del suo personaggio
Oggi a Music History – Da Zero a Star andiamo a Londra, nel cuore di Hackney: Martina ci racconta la storia dei Rudimental, la band che ha trasformato la drum and bass in un successo mondiale! Non perderti il viaggio musicale alle 16:00 su Radio Tau - facebook.com Vai su Facebook