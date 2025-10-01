Alitalia stop alla Cigs | 2mila lavoratori verso il licenziamento

Fiumicino, 1 ottobre 2025 – Fumata nera per i dipendenti ex Alitalia. “Non ci sono margini per ulteriori ammortizzatori sociali conservativi” (tradotto: Cigs) e si procede dunque con la procedura di licenziamento collettivo dei circa 2mila lavoratori. E’ quanto apprende l’AdnKronos da fonti presenti all’incontro odierno al ministero del Lavoro, convocato per discutere proprio della procedura di licenziamento collettivo e della proroga della Cigs per i dipendenti dell’ex Alitalia, in scadenza al 31 ottobre, auspicata dai sindacati. Si lavorerà invece per l’anno aggiuntivo di Naspi finanziato dall’Fsta, il fondo straordinario per il trasporto aereo, con i sindacati che hanno chiesto che siano almeno due gli anni in più. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

