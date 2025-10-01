ALisson ferito Non giocare sabato conferma lo slot

2025-09-30 23:39:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Liverpool sarà senza portiere Alisson quando affronteranno il Chelsea sabato dopo che il brasiliano è stato ferito a Istanbul. Alisson ha dovuto essere sostituito da Giorgi Mamardashvili al 56 ° minuto della sconfitta per 1-0 a Galatasaray. L’entità dell’infortunio non è ancora nota, ma il manager Arne Slot è stato veloce nel escluderlo da un ritorno immediato. “Non è mai positivo se esci così”, ha detto il boss di Liverpool. “Puoi essere sicuro che non gioca sabato.” Hugo Ekitike (£ 8,7 milioni) e Alisson Becker (£ 5,5 milioni) sono stati entrambi ritirati con infortuni nella perdita della Champions League di Liverpool a Galatasaray pic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com