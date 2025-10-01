Alimentazione nella terza età se ne parla in un incontro a Gropparello

Ilpiacenza.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il ciclo di incontri "Un anno in salute", promosso dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con l’Unione Valnure Valchero e i Comuni di Carpaneto, San Giorgio, Vigolzone, Gropparello e Podenzano.Il prossimo appuntamento, dal titolo "Alimentazione nell’anziano: nutrire la salute. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alimentazione - terza

Cerca Video su questo argomento: Alimentazione Terza Et224 Parla