Alimentazione nella terza età se ne parla in un incontro a Gropparello
Prosegue il ciclo di incontri "Un anno in salute", promosso dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con l’Unione Valnure Valchero e i Comuni di Carpaneto, San Giorgio, Vigolzone, Gropparello e Podenzano.Il prossimo appuntamento, dal titolo "Alimentazione nell’anziano: nutrire la salute. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Il 2 ottobre l'Asp di Messina presenterà a Palazzo Geraci il progetto sperimentale "Mettiamo la terza…età in movimento", rivolto agli anziani per promuovere attività fisica, alimentazione sana e corretti stili di vita.