Alife in calice degustazioni itineranti nel centro storico e voli in mongolfiera
Il centro storico di Alife è pronto a trasformarsi, venerdì 3 ottobre, in un percorso di degustazione itinerante, tra banchi d’assaggio di vini campani, prodotti tipici del Matese, musica dal vivo e intrattenimento culturale. “Alife in Calice – Degustazioni & Tradizioni”, è l’evento ufficiale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: alife - calice
ALIFE IN CALICE : Degustazioni & Tradizioni Centro Storico di Alife Venerdì 3 ottobre 2025 – dalle ore 20.00 Il Comune di Alife in collaborazione con Pro Loco Alifana presenta “Alife in Calice”, evento ufficiale inserito nel calendario nazionale de Le N - facebook.com Vai su Facebook
"Alife in calice", degustazioni itineranti nel centro storico e voli in mongolfiera - “Alife in Calice – Degustazioni & Tradizioni”, è l’evento ufficiale inserito nel calendario nazionale de Le Notti del Vino 2025 in programma per dopodomani sera su iniziativa dell’Amministrazione ... Lo riporta casertanews.it