Alife in calice degustazioni itineranti nel centro storico e voli in mongolfiera

Il centro storico di Alife è pronto a trasformarsi, venerdì 3 ottobre, in un percorso di degustazione itinerante, tra banchi d’assaggio di vini campani, prodotti tipici del Matese, musica dal vivo e intrattenimento culturale. “Alife in CaliceDegustazioni & Tradizioni”, è l’evento ufficiale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

alife calice degustazioni itineranti"Alife in calice", degustazioni itineranti nel centro storico e voli in mongolfiera - "Alife in Calice – Degustazioni & Tradizioni", è l'evento ufficiale inserito nel calendario nazionale de Le Notti del Vino 2025 in programma per dopodomani sera su iniziativa dell'Amministrazione ...

