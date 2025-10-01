Alife in calice degustazioni itineranti nel centro storico e voli in mongolfiera

Il centro storico di Alife è pronto a trasformarsi, venerdì 3 ottobre, in un percorso di degustazione itinerante, tra banchi d’assaggio di vini campani, prodotti tipici del Matese, musica dal vivo e intrattenimento culturale. “Alife in Calice – Degustazioni & Tradizioni”, è l’evento ufficiale. 🔗 Leggi su Casertanews.it