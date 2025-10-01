Alice in Borderland un crossover con Squid Game? Alcuni fan provano a spiegare il finale

Dopo Squid Game, che ha ridefinito i confini della serialità internazionale, anche Alice in Borderland sembra pronta a varcare i confini nazionali. Il finale della terza stagione dischiude infatti scenari inattesi, lasciando intravedere un approdo narrativo in altri Paesi. Con la terza stagione appena uscita, Alice in Borderland riprende un espediente narrativo già visto in Squid Game: un finale che allude a un'espansione oltreoceano. Netflix suggerisce così un possibile spin-off ambientato in un altro Paese diverso dal Giappone. Alice in Borderland segue le orme di Squid Game Il 25 settembre Netflix ha pubblicato la terza stagione di Alice in Borderland, adattamento live-action del manga di Haro Aso, confermandone lo status di punta nel catalogo delle produzioni asiatiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

alice borderland crossover squidAlice in Borderland, un crossover con Squid Game? Alcuni fan provano a spiegare il finale - Dopo Squid Game, che ha ridefinito i confini della serialità internazionale, anche Alice in Borderland sembra pronta a varcare i confini nazionali. Riporta movieplayer.it

