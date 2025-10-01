Alice In Borderland – Stagione 4 | tutto quello che sappiamo fino ad ora

Sebbene la terza stagione di Alice in Borderland ripercorra il viaggio di Arisu e Usagi attraverso l’ultimo gioco Joker, termina in modo interessante con una nota ambigua e lascia spazio alla quarta stagione. Per molto tempo è stato difficile non credere che la seconda stagione di Alice in Borderland avrebbe segnato la fine della serie live-action giapponese di Netflix. Poiché la conclusione della seconda stagione era in linea con quella del manga originale, la serie aveva esaurito il contenuto del materiale di partenza. Sorprendentemente, la serie è tornata con un’altra stagione, che ha seguito una narrazione originale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it